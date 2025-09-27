ایمان رحیمی، ورزشکار نوجوان نی‌ریزی نشان برنز مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ایمان رحیمی از شهرستان نی‌ریز و عضو تیم ژیمناستیک هنری پسران استان فارس، در این رقابت‌ها با اجرای موفق در وسیله خرک حلقه، مقام سوم را از آن خود کرد و نشان برنز این مسابقات را به گردن آویخت.

مسابقات قهرمانی کشور ژیمناستیک هنری پسران در رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال با حضور ۶۱ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور به میزبانی تبریز و برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره از مسابقات شناسایی استعداد‌های برتر، ارتقای سطح فنی نوجوانان و آمادگی برای حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی بود.

داوران بین‌المللی و مربیان برجسته کشور در این رویداد حضور داشتند.