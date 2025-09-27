به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری‌شمسی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان افزود: ما باید منابع را در حد امکان از هر محل ممکن جذب کنیم.

او با اشاره به اینکه این منابع می‌تواند از اوراق، خیران، حقوق معادن یا ارتباطات ملی و استانی باشد، تصریح کرد: حدود ۱۵ درصد از اعتبارات و بودجه‌های دولت به شورا می‌آید و تلاش ما این است که حداکثر منابع را به استان بیاوریم.

استاندار همدان گفت: خوشبختانه همه مدیران و همکاران از این موضوع آگاهند و تلاش‌های یک سال گذشته باعث افزایش اعتبارات شد.

حمید ملانوری‌شمسی افزود: تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ اعتبارات استان ۳۹۴۹ میلیارد تومان بود که این رقم تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به ۶۴۰۶ میلیارد تومان رسید.

او تصریح کرد: این به معنای رشد ۶۳ درصدی قطعی و مستند است و حتی با در نظر گرفتن نرخ تورم نیز قابل توجه خواهد بود، در شرایط بی‌پولی و کاهش تخصیص‌ها، این رشد بزرگ و ارزشمند محسوب می‌شود.

استاندار همدان گفت: دغدغه بازگشت پول به خزانه برطرف شده و اکنون روند جذب اعتبارات به خوبی پیش می‌رود.

حمید ملانوری‌شمسی افزود: رتبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز که در سال گذشته در جایگاه ۳۱ کشور قرار داشت، اکنون به رتبه ۸ کشور رسیده است و این جهش ناشی از تلاش جمعی مدیران و اعضای شورا بوده است.