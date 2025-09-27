پخش زنده
با ابلاغ توانیر، مشترکان خانگی میتوانند در زمان قطعی برق، از انرژی تولیدی سامانههای خورشیدی خود استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از توانیر، با ابلاغ مدیرعامل شرکت توانیر به شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق سراسر کشور، مشترکان خانگی از این پس میتوانند در زمان قطع برق، از انرژی تولیدی نیروگاههای خورشیدی خود با استفاده از اینورترهای هیبریدی بهرهمند شوند.
بلامانع بودن استفاده از اینورترهای هیبریدی در نیروگاههای خورشیدی انشعابی و مدلهای سرمایهگذاری متقاضیان، پس از تایید ساتبا به شرکتهای برق ابلاغ شده است. همچنین مقرر شد ضمن اصلاح قراردادهای خرید تضمینی و عرضه برق در بورس سبز، اطلاعرسانی گسترده و همکاری کامل با متقاضیان صورت گیرد.
بر این اساس، سرمایهگذاران میتوانند در چارچوب الگوهای مختلف از جمله قرارداد عرضه برق در تابلوی سبز، قرارداد خودتأمینی برق صنایع کوچک و متوسط و نیز قرارداد خرید تضمینی موضوع ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، با نصب اینورترهای هیبریدی در زمان خاموشی شبکه، برق مصارف ضروری ساختمان نظیر روشنایی اضطراری و دربهای برقی را تأمین کنند.
پیش از این، نیروگاههای خورشیدی بامی در زمان قطع برق از مدار خارج میشدند و امکان استفاده از انرژی تولیدی آنها وجود نداشت. اما اکنون با نصب اینورترهای هیبریدی، مشترکان قادر خواهند بود علاوه بر عرضه برق مازاد به ساتبا یا بورس سبز، برق تولیدی خود را به عنوان منبع پشتیبان در زمان خاموشی نیز مصرف کنند.