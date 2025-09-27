به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دوازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پارادو و میدانی که امسال به میزبانی شهر دهلی کشور هند برگزار می‌شود، ۱۲۰۰ ورزشکار از ۱۰۴ کشور جهان با هم به رقابت می‌پردازند و این رقابت بزرگ شامل ۱۸۶ رویداد توزیع مدال (۱۰۱ در بخش مردان، ۸۴ در بخش زنان و یک میکس) خواهد بود.

هند چهارمین کشور آسیایی است که میزبانی این رویداد را تجربه می‌کند و پیش از آن دوحه در سال ۲۰۱۵، دبی در سال ۲۰۱۹ و کوبه در سال ۲۰۲۴ به عنوان سه میزبان آسیایی این مسابقات بزرگ را برگزار کرده‌اند.

در رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان دهلی نو ۱۵ ماده ورزشی بیشتر به نسبت دور پیشین که به میزبانی ژاپن برگزار شد، به چشم می‌خورد.

تیم ملی ایران نیز با ترکیب ۲۰ ملی پوش شامل امیرحسین علی‌پور، یاسین خسروی، سعید افروز، علی‌اصغر جوانمردی، مهدی اولاد، صادق بیت‌سیاح، عرفان بُندری، ظفر ذاکر، حسن باجولوند، هاجر صفرزاده، امان اله پاپی، پرستو حبیبی، زینب مرادی، فاطمه امیرزادگان، علی الفت‌نیا، علیرضا مختاری، الهام صالحی، مهران نکویی مجد، فرزانه سهرابی و علی بازیار دراین مسابقات شرکت دارد و رقابت اولین نمایندگان ایران نیز از ۶ مهر آغاز خواهد شد.