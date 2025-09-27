یک رأس بره میش وحشی که در منطقه حفاظت شده ورجین دچار مصدومیت شده بود، توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات تحت درمان و تیمار قرار گرفت.

خبرگزاری صدا و سیما ، ، به گزارشامامعلی یگان زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات گفت: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده بره میش وحشی زخمی، نیرو‌های یگان حفاظت به محل اعزام و حیوان برای درمان به اداره منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه این بره وحشی از ناحیه گردن دچار زخم عمیق شده و قادر به حرکت نبود، افزود: بررسی‌ها نشان داد آثار گازگرفتگی حیوانات وحشی مانند شغال یا سگ‌های بلاصاحب علت اصلی جراحات وارده بوده است.

یگان زاده ادامه داد: اقدامات درمانی، نگهداری و تغذیه‌ای لازم برای تیمارداری این گونه وحشی در حال انجام است و پس از بازیابی کامل سلامت، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات همچنین خاطرنشان کرد: با افزایش حضور محیط بانان، بهبود شرایط اقلیمی و تقویت امکانات حفاظتی، امنیت بیشتری در زیستگاه‌های حیات وحش شهرستان ایجاد شده و در فصول سرد سال نیز آب و غذا‌رسانی به طور ویژه برای حمایت از گونه‌های حیات وحش انجام می‌شود.