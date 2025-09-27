به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در این برنامه گفت: چند اتفاق خوب امسال در حوزه سرویس مدرسه به همت شهرداری و با حمایت شورا رخ داد. امسال در بحث قیمت سرویس مدرسه با در نظر گرفتن معیشت رانندگان قیمت را به سمتی بردیم که به صلاح والدین باشد. سال قبل افزایش ۴۵ درصدی و امسال افزایش ۳۶ درصدی داشتیم.

شادی مالکی ادامه داد: از اردیبهشت سال جاری ثبت نام متقاضیان انجام و دریافت خدمت آغاز شد. در نیمه دوم شهریور تخصیص سرویس مدارس انجام شد. امروز به همت شرکت خودرو سرویس برای بیش از ۵ هزار دانش آموز استثنایی به صورت رایگان انجام می‌شود و این خدمات به دانش اموز و در صورت نیاز همراه دانش آموز ارائه می‌شود.