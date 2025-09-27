به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی مازندران در دیدار با جمعی از ناشنوایان استان گفت: مازندران بیش از ۹ هزار فرد کم‌شنوا و ناشنوا دارد که خدمات تخصصی غربالگری، آموزش و توانبخشی برای آنان در حال ارائه است.

وی افزود: با همکاری ۲۸ مرکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی، بیش از ۲۱ هزار نفر در استان غربالگری شدند که در نتیجه آن، ۵۵ نفر با مشکل شنوایی شناسایی شدند.

رحمانی گفت: از این تعداد، ۲۳ نفر با تجویز سمعک توانستند برای نخستین‌بار صدا را تجربه کنند و ۳۳ نفر نیز در مرحله بررسی تخصصی قرار دارند.

وی همچنین در جمع ناشنوایان از تابلوی جدید اعلام تردد افراد دارای معلولیت شامل نابینایان، ناشنوایان و افراد دارای ناتوانی جسمی رونمایی کرد.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: این تابلو با هدف ارتقای دسترسی برابر و ایمن برای همه افراد دارای معلولیت در سطح معابر شهری طراحی شده است.