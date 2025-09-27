پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات ایران در دوازده سال گذشته مطابق با قوانین بینالمللی و در چارچوب برجام بوده است و مصوبه اخیر شورای امنیت هیچ جایگاه حقوقی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان با انتقاد از اقدامات آمریکا و کشورهای اروپایی افزود: آمریکا و تروئیکای اروپایی بین دیپلماسی و تقابل، در نهایت تقابل و دیکتاتوری را انتخاب کردند و جمهوری اسلامی ایران هم اقتدار، عقلانیت، ایستادگی و دفاع را انتخاب میکند.
او تصریح کرد: ایران همه توان خود را برای اقامه دیپلماسی، قانونگرایی و عدالت بینالمللی به کار برد، اما آمریکا و سه کشور اروپایی دیپلماسی را برنمیتابند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا و سه کشور اروپایی باید عواقب اقدامات غیرقانونی و خصمانه خود را به عهده بگیرند و همکاری با آژانس بینالمللی قطع و غنیسازی اورانیوم پرقدرت در کشور جمهوری اسلامی در چارچوب قانون ادامه پیدا خواهد کرد.