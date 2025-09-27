

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان هواشناسی کشور با اعلام پایان سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ کاهش قابل توجه بارش‌ها به‌ویژه در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مناطق حاشیه زاگرس، منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور را تحت فشار قرار داده و تنش‌های آبی را تشدید کرده است.

سحر تاج‌بخش مسلمان، افزود: پرونده سال آبی جاری با کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش نسبت به میانگین نرمال بسته شد. بیشترین درصد کاهش بارش‌ها مربوط به استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان با بیش از ۷۰ درصد کاهش است، اما از نظر میزان مطلق کاهش بارش، استان‌های واقع در حاشیه رشته کوه زاگرس مانند چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بیشترین کم‌بارشی را تجربه کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت مناطق زاگرس گفت:کاهش شدید بارش‌ها در این نواحی که سرچشمه تأمین منابع آبی مناطق غرب و مرکزی کشور هستند، بسیار نگران‌کننده است.

خانم تاج بخش افزود: میانگین بارش سالانه در این مناطق معمولاً بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر است، اما امسال حدود ۴۰۰ میلی‌متر کاهش یافته است.

وی تأکید کرد که کاهش بارش به معنای کاهش منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی است و فشار مضاعفی به منابع زیرزمینی وارد می‌کند، چرا که با کمبود آب سطحی، تأمین نیاز‌های آبی به آب‌های زیرزمینی وابسته می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضع استان تهران گفت: تهران از نظر مقدار بارش شاید جزو بدترین استان‌ها نباشد، اما با توجه به تراکم جمعیت و نیاز آبی بالا، کاهش ۴۰ درصدی بارش مشکلات و تنش‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد خواهد کرد.» وی افزود که شهر‌های بزرگی مانند تهران و مشهد حتی با کاهش نه چندان شدید بارش، به دلیل نیاز‌های بالا با چالش‌های جدی مواجه‌اند.

وی از نظر دمایی نیز، اعلام کرد که سال آبی جاری نسبتاً گرم بوده و دمای کل کشور حدود ۱.۲ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین بلندمدت بوده است، اگرچه شدت گرما ذر نقلیسع پارسال که متاثر از پدیده ال‌نینو بود کمتر بوده است. با این حال، امواج گرمایی طولانی‌مدتی در برخی مناطق کشور به ویژه تا اواخر شهریور ادامه یافت و گرمای هوا با شدت و پایداری محسوس برای مردم همراه بود.

تاج‌بخش مسلمان در پایان تأکید کرد: گرچه رکورد دمایی جدیدی ثبت نشد، اما گرمای دنباله‌دار و مستمر امسال بیشتر از هر زمان دیگری حس شده است.