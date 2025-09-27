رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی با هدف اجرا، توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه و دستاورد‌های برتر در زمینه‌های مختلف هوش مصنوعی برگزار می‌شود و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست خبری نخستین رویداد ملی «ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی» روز شنبه ۵ مهرماه با حضور مدیرعامل خانه هوش ایران و دبیر این رویداد برگزار شد.

در این رویداد، شرکت‌کنندگان می‌توانند ایده‌های خود را در ۱۰ حوزه تخصصی از جمله کشاورزی هوشمند، پزشکی و سلامت، شهرسازی و مسکن هوشمند، علوم انسانی و مطالعات میان‌رشته‌ای، صنعت، معدن و تولید هوشمند، فناوری‌های فنی هوش مصنوعی، آموزش و هوش پایه، انرژی و محیط‌زیست، تولید محتوا و رسانه، و حمل‌ونقل هوشمند از طریق وب‌سایت خانه هوش به نشانی [iranaihouse.ai] ثبت کنند.

این رویداد با هدف اجرا، توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه و دستاورد‌های برتر در زمینه‌های مختلف هوش مصنوعی برگزار می‌شود و تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

توضیحات تکمیلی مهرشاد نفعی مدیرعامل خانه هوش ایران درباره این رویداد: