به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ کارشناس هواشناسی گلستان گفت: امشب احتمال وقوع بارش‌های پراکنده به ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد، اما از فردا تا سه شنبه آسمان صاف همراه با وزش باد است.

مریم نیکزادفر افزود: در این مدت دریا مواج و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نسیت.

کارشناس هواشناسی گفت: از سه شنبه بعدازظهر و شب، سامانه بارشی وارد استان می‌شود.

مریم نیکزادفر گفت: امروز علی آباد کتول با کمینه دمای ۱۵ درجه، سردترین نقطه استان بود و بیشینه دما هم در مناطق شمالی استان ۳۰ درجه ثبت شد.