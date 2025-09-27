پخش زنده
هواشناسی گلستان پیش بینی کرد:آسمان استان از فردا تا سه شنبه صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دما خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ کارشناس هواشناسی گلستان گفت: امشب احتمال وقوع بارشهای پراکنده به ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد، اما از فردا تا سه شنبه آسمان صاف همراه با وزش باد است.
مریم نیکزادفر افزود: در این مدت دریا مواج و برای فعالیتهای دریایی مناسب نسیت.
کارشناس هواشناسی گفت: از سه شنبه بعدازظهر و شب، سامانه بارشی وارد استان میشود.
مریم نیکزادفر گفت: امروز علی آباد کتول با کمینه دمای ۱۵ درجه، سردترین نقطه استان بود و بیشینه دما هم در مناطق شمالی استان ۳۰ درجه ثبت شد.