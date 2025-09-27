پخش زنده
وزیر نیرو با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب گفت: نقشه و برنامه کاهش مصرف به خوبی در حال اجراست و تاکنون بیش از سه برابر میزان آبی که در این طرح وارد مدار شده، صرفهجویی محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ عباس علی آبادی در این نشست که روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ در محل طرح برگزار شد، گفت: این طرح یکی از طرحهای راهبردی و بسیار با اهمیت است که با حمایت رئیسجمهور و همکاری شهرداری تهران و استانداری در حال پیشرفت است و لازم است بارگذاریهای سنگین بر این شبکه به صورت حسابشده و تدریجی انجام شود.
وزیر نیرو با اشاره به دشواریهای فنی اجرای طرح تصریح کرد: بخش سخت کار به قرارگاه سپرده شده و عبور لولهها از مناطق شهری با تلاش جهادی و رکوردی کمنظیر در حال اجراست. قسمت آسانتر طرح که مربوط به مسیرهای خارج از شهر بود، پیشتر با همکاری پیمانکار قبلی تکمیل شد.
علیآبادی گفت: مهمترین چالش طرح نه در حوزه اجرا بلکه در تطبیق با برخی ملاحظات و تغییرات نقشهها بوده است که با همفکری دستگاهها در حال رفع است.