به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ عباس علی آبادی در این نشست که روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ در محل طرح برگزار شد، گفت: این طرح یکی از طرح‌های راهبردی و بسیار با اهمیت است که با حمایت رئیس‌جمهور و همکاری شهرداری تهران و استانداری در حال پیشرفت است و لازم است بارگذاری‌های سنگین بر این شبکه به صورت حساب‌شده و تدریجی انجام شود.

وزیر نیرو با اشاره به دشواری‌های فنی اجرای طرح تصریح کرد: بخش سخت کار به قرارگاه سپرده شده و عبور لوله‌ها از مناطق شهری با تلاش جهادی و رکوردی کم‌نظیر در حال اجراست. قسمت آسان‌تر طرح که مربوط به مسیر‌های خارج از شهر بود، پیشتر با همکاری پیمانکار قبلی تکمیل شد.

علی‌آبادی گفت: مهم‌ترین چالش طرح نه در حوزه اجرا بلکه در تطبیق با برخی ملاحظات و تغییرات نقشه‌ها بوده است که با همفکری دستگاه‌ها در حال رفع است.