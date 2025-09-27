به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور کاتا در مردادماه سال جاری به میزبانی شهر گرگان و انتخاب نفرات برتر، دعوت‌شدگان در دو مرحله اردوی آماده‌سازی حضور یافتند.

مسابقات جهانی کاتا از تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در پاریس آغاز خواهد شد و کاتارو‌های کشورمان پس از پشت سر گذاشتن اردو‌های متوالی و برنامه‌های فشرده، با آمادگی مطلوب راهی این رقابت‌ها خواهند شد. هدایت تیم ملی کاتا آقایان بر عهده محمدعلی نودهی است.

ترکیب تیم ملی کاتا ایران در رقابت‌های جهانی:

ناگه نوکاتا زیر ۲۱ سال: علی صادقیان و محمدمهدی صادقیان

ناگه نوکاتا بالای ۲۱ سال: فتح‌الله فریدی‌وثوق و حمیدرضا کریمی‌ناصر

کودوکان گوشین جوتسو: محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی

کیمه نو کاتا: عبدالوهاب بردی و یاشار روح‌الله‌زاده

کاتامه نوکاتا: رضا روحانی و رضا صفی