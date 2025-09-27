پخش زنده
امروز: -
ترکیب تیم ملی کاتای ایران برای حضور در رقابتهای جهانی پاریس مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور کاتا در مردادماه سال جاری به میزبانی شهر گرگان و انتخاب نفرات برتر، دعوتشدگان در دو مرحله اردوی آمادهسازی حضور یافتند.
مسابقات جهانی کاتا از تاریخ ۱۷ آبانماه ۱۴۰۴ در پاریس آغاز خواهد شد و کاتاروهای کشورمان پس از پشت سر گذاشتن اردوهای متوالی و برنامههای فشرده، با آمادگی مطلوب راهی این رقابتها خواهند شد. هدایت تیم ملی کاتا آقایان بر عهده محمدعلی نودهی است.
ترکیب تیم ملی کاتا ایران در رقابتهای جهانی:
ناگه نوکاتا زیر ۲۱ سال: علی صادقیان و محمدمهدی صادقیان
ناگه نوکاتا بالای ۲۱ سال: فتحالله فریدیوثوق و حمیدرضا کریمیناصر
کودوکان گوشین جوتسو: محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی
کیمه نو کاتا: عبدالوهاب بردی و یاشار روحاللهزاده
کاتامه نوکاتا: رضا روحانی و رضا صفی