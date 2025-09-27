سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان بازوی معدنی وزارت صمت، آماده اجرای طرح ملی تولید پلی سیلیکون با ظرفیت سالانه ۳۰ هزار تن در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، این طرح بزرگ در راستای اهداف کلان دولت برای توسعه صنایع با فناوری بالا و راهبردی معدنی با ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در غرب استان هرمزگان اجرا خواهد شد.

طرح توسعه زنجیره سیلیکون که شامل تولید پلی سیلیکون، شمش و ویفر است، بخشی از برنامه کلان ایمیدرو برای افزایش ارزش افزوده در صنایع معدنی است و با هدف پوشش نیاز داخلی و ورود به بازارهای صادراتی دنبال می‌شود. بر اساس سند برنامه هفتم توسعه، ایران قصد دارد ظرفیت تولید پلی سیلیکون خود را به ۴۰ هزار تن برساند که سهم عمده این ظرفیت توسط ایمیدرو محقق خواهد شد.

این ماده حیاتی علاوه بر کاربرد اساسی در تولید سلول‌های خورشیدی، در صنایع پزشکی، پلیمری و الکترونیک نیز کاربرد گسترده‌ای دارد. شروع عملیات اجرایی این طرح از نیمه دوم سال در منطقه پارسیان با سرمایه‌گذاری قابل توجه و همکاری بخش خصوصی و دولتی آغاز خواهد شد.