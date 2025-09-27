نیرو‌های ارتش و پلیس پاکستان در یک عملیات مشترک در یکی از مناطق شهر از توابع شهر «کرک» در ایالت خیبرپختونخوا ۱۷ تروریست را به هلاکت رساندند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون» منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند: این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق و با محاصره حساب‌شده گروهی ۲۲ نفره از عناصر تروریستی موسوم به «خوارج» انجام شد و از مخفیگاه آنان مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف و ضبط گردید.

ارتش پاکستان در بیانیه‌ای افزود: افراد کشته‌شده طی این عملیات در طراحی و اجرای حملات متعدد علیه نیرو‌های امنیتی و قتل شهروندان بی‌گناه دست داشتند.

سخنگوی ارتش پاکستان افزود: عملیات برای پاکسازی کامل منطقه از وجود عناصر خارجی وابسته به هند ادامه دارد و نیرو‌های مسلح مصمم هستند کشور را از شر تروریسم تحمیلی رهایی بخشند.

منابع محلی گزارش دادند که پس از پایان عملیات، ساکنان منطقه با شور و شوق از نیرو‌های امنیتی استقبال کرده و پیروزی آنان را جشن گرفتند.

«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز با قدردانی از نیرو‌های امنیتی، این اقدام را نمونه‌ای از مهارت و فداکاری آنان دانست و برای مجروحان حادثه آرزوی سلامتی کرد.

وی تاکید کرد: دولت و نیرو‌های مسلح پاکستان برای ریشه‌کن کردن کامل تروریسم در کشور مصمم هستند.