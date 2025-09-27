مرکز آمار ایران گزارش داد:تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۴/۴ درصد رسید که کمترین میزان در بیش از سه سال گذشته است و نشان از کاهش سرعت رشد اجاره‌بها نسبت به پارسال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافته است.

شاخص اجاره مسکن در این ماه به عدد ۳۴۲.۸ رسید و تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن به ۳۴.۴ درصد کاهش یافت که کمترین نرخ تورم اجاره طی دست‌کم سه سال اخیر محسوب می‌شود.

همچنین تورم ماهانه اجاره مسکن ۲.۸ درصد و تورم سالانه آن ۳۷.۱ درصد گزارش شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که تورم اجاره مسکن همچنان از تورم عمومی کالاها و خدمات مصرفی خانوار عقب‌تر است.

تورم ماهانه اجاره مسکن در شهریور امسال ۲.۸ درصد بوده در حالی که تورم عمومی ماهانه ۳.۸ درصد ثبت شده است.

همچنین تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن ۳۴.۴ درصد و تورم عمومی نقطه به نقطه ۴۵.۳ درصد گزارش شده است.

مقایسه این آمارها با شهریور سال گذشته نیز نشان‌دهنده کاهش محسوس تورم اجاره است؛ تورم نقطه به نقطه اجاره در شهریور ۱۴۰۳ معادل ۴۲.۳ درصد بود که امسال به ۳۴.۴ درصد رسیده است.

این روند کاهشی می‌تواند نشانه‌هایی از آرامش نسبی در بازار اجاره و کاهش فشارهای اجاره‌بها بر مستاجران باشد، هرچند رشد اجاره همچنان بالاست و توجه به آن برای سیاست‌گذاران اهمیت دارد.