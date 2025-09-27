پخش زنده
امروز: -
تیم ملی والیبال ایتالیا با شکست لهستان به دیدار پایانی رقابتهای قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ صعود کرد تا حریف بلغارستان شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای مرحله نیمهنهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ امروز (شنبه پنجم مهر) با دو دیدار در مانیل پیگیری شد.
در دومین مسابقه این مرحله تیمهای لهستان و ایتالیا از ساعت ۱۴ به مصاف یکدیگر رفتند و لاجوردی پوشان سه بر صفر حریف خود را شکست دادند و فینالیست شدند.
لهستان صدرنشین سه ساله رنکینگ جهانی والیبال در این مسابقه با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را به مدافع عنوان قهرمانی واگذار کردند تا در آخرین دیدار خود در این رقابتها برای مدال برنز به مصاف جمهوری چک بروند.
بارتوش کورک بازیکن لهستان در ابتدای این مسابقه و هنگام گرم کردن مصدوم شد و دیدار مرحله نیمهنهایی را از دست داد.
تیم ملی والیبال ایتالیا مرحله مقدماتی قهرمانی جهان را در گروه ششم آغاز کرد و با دو برد مقابل اوکراین و الجزایر و یک شکست مقابل بلژیک با کسب هفت امتیاز به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.
لاجوردی پوشان که مدافع عنوان قهرمانی این رقابتها هستند، در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست و حذف آرژانتین شدند و در مرحله یک چهارم نهایی بلژیک را از پیش رو برداشتند.
ایتالیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی سهمیه مستقیم این مسابقات را گرفت. آتزوری از نخستین دوره در ۱۹۴۹ تاکنون ۱۸ حضور داشته و تنها در سالهای ۱۹۵۲ و ۱۹۶۰ غایب بوده است. از نظر افتخارات، ایتالیا با ۴ طلا (۱۹۹۰، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۲۲) و یک نقره (۱۹۷۸) دومین تیم پرافتخار تاریخ این رقابتها به شمار میآید.
در دیگر دیدار امروز مرحله نیمهنهایی بلغارستان سه بر یک جمهوری چک را شکست داد و فینالیست شد تا به نوعی الفبای والیبال در فینال حریف یکدیگر شوند.
دیدارهای ردهبندی و فینال جام ۲۱ قهرمانی مردان جهان فردا (یکشنبه ششم مهر) برگزار خواهد شد تا تیمهای اول تا چهارم مسابقات معرفی شوند. برنامه این دیدارها نیز به بدین قرار است:
دیدار ردهبندی، ساعت ۱۰
جمهوری چک – لهستان
فینال، ساعت ۱۴
ایتالیا – بلغارستان