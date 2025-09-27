به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح استان به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تأکید کرد: «زندگی ما آکنده از یاد شهداست و هر کوچه و خیابان این کشور به نام و خاطره آنان زینت یافته است.»

وی با بیان اینکه ایران اسلامی از ذخایر غنی مادی و معنوی برخوردار است، افزود: «جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است اما ذخایر طبیعی و معدنی ما چندین برابر این سهم است. استان لرستان به‌تنهایی ۲۸ درصد سنگ‌های تزئینی کشور و ۳ درصد ذخایر جهانی را در خود جای داده است. چنین سرزمینی همواره مورد طمع قدرت‌های استعماری بوده است.

امام‌جمعه خرم‌آباد با اشاره به تاریخ دو قرن اخیر ایران خاطرنشان کرد: «هرگاه دشمنان به ایران هجوم آوردند، به علت بی‌کفایتی حاکمان وقت بخشی از سرزمین جدا و منابع غارت شد. اما ملت ایران با پیروزی انقلاب اسلامی و هدایت‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همه توطئه‌ها را ناکام گذاشت.»

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به دشمنی‌های مستمر آمریکا و انگلیس علیه انقلاب اسلامی تصریح کرد: «از کودتا و تحریم گرفته تا آشوب، فتنه و جنگ ترکیبی، دشمنان همه توان خود را برای شکست انقلاب به کار گرفتند، اما تدابیر فرماندهی کل قوا، رهبر معظم انقلاب، همواره این نقشه‌ها را نقش بر آب کرده است.»

وی به نحوه انتخاب جانشینان فرماندهان شهید توسط رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: «با اشراف کامل معظم‌له، در کوتاه‌ترین زمان فرماندهان جایگزین معرفی می‌شوند. این مدیریت شگفت‌انگیز مایه تحسین و جای شکر به درگاه الهی است.»

امام‌جمعه خرم‌آباد با اشاره به توصیه رهبر انقلاب در اولویت دادن به صنایع موشکی افزود: «اگر همه توان کشور صرف ساخت هواپیمای جنگی می‌شد، نهایتاً دو نسل از دشمن عقب می‌ماندیم، اما با تأکید معظم‌له بر صنایع موشکی، امروز ایران اسلامی در فناوری موشکی و پهپادی به جایگاهی رسیده که از مرز دانش عبور کرده و بازدارندگی راهبردی در منطقه ایجاد نموده است.»

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی با بیان اینکه دفاع مقدس تفاوت بنیادینی با سایر جنگ‌ها داشت، گفت: «رزمندگان ایران مشتاقانه و داوطلبانه وارد میدان شدند. ابتدا رشد ایمانی و معنوی پیدا می‌کردند و سپس به سلاح مجهز می‌شدند، به همین دلیل توانستند خطوط دشمن را در عملیات‌ها بشکنند.»

وی افزود: «پشتیبانی ملت از جبهه‌ها نیز مثال‌زدنی بود. حتی در مدارس مواد اولیه جمع‌آوری و غذا پخته می‌شد تا درآمد آن برای جبهه‌ها ارسال شود. این نشان‌دهنده روحیه مقاومت در میان ملت بود.»

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر نقش ویژه مردم لرستان گفت: «استان لرستان هم‌پای استان‌های مرزی آسیب دید و هم به‌عنوان معین و پشتیبان عمل کرد؛ بنابراین باید در موزه دفاع مقدس تلاش‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان استان از ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و عشایر به‌طور کامل بازنمایی شود.»

وی با اشاره به فشارهای تحریمی دشمنان تأکید کرد: «اگر چنین تحریم‌هایی بر آمریکا یا کشورهای اروپایی تحمیل می‌شد، از درون متلاشی می‌شدند. اما ملت ایران با هوشمندی راه‌های مقابله با تحریم را یافته و در هر عرصه‌ای پاسخ کوبنده به دشمن داده است. این ملت شکست‌ناپذیر است.»

امام‌جمعه خرم‌آباد با تقدیر از برنامه‌های فرهنگی سپاه در قالب حلقه‌های صالحین گفت: «اعزام هزاران نوجوان و جوان به مشهد مقدس برای معرفت‌افزایی و بصیرت‌آموزی سرمایه‌ای برای آینده انقلاب است. باید ارتباط با نسل جوان را در مساجد، پادگان‌ها و محافل فرهنگی بیش از پیش تقویت کنیم.»

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آن گفت: «این رژیم و حامیانش منفورترین موجودات روی زمین‌اند. طرح شناسایی دولت مستقل فلسطین فریبی برای انحراف افکار عمومی است؛ چرا که آنان حتی تشکیلات خودگردان وابسته به خود را نیز تحمل نکردند.»

وی در پایان اظهار کرد: «ملت ایران با توکل به خداوند و پیروی از امامین انقلاب، پرچم عزت و اقتدار را برافراشته نگاه خواهد داشت تا به صاحب اصلی آن، حضرت ولی‌عصر(عج) تحویل دهد.