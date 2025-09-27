پخش زنده
امروز: -
در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان یزد، از طرح ملی «مهتا» (مهارتافزایی، توانمندسازی و اشتغال جوانان) رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نشست، علاوه بر ارائه گزارش شبکه ایران یاران جوان و بررسی طرحهای پژوهشی مرتبط با حوزه جوانان، موضوعاتی نظیر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، برگزاری رویداد ملی شبکه ایران یاران جوان و طرحهای نوین توانمندسازی جوانان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به اهمیت شبکه ایرانیاران جوان گفت: این شبکه باید بستری برای انسجام، همبستگی و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت جوانان استان باشد. دستگاههای متولی حوزه جوانان بهویژه آموزش و پرورش و دانشگاهها موظف هستند اهتمام ویژهای برای جذب و ارتقای کیفیت فعالیتهای این شبکه داشته باشند.
اسماعیل دهستانی از تأکید استاندار یزد مبنی بر برگزاری رویداد ملی آسیبشناسی شبکه ایرانیاران جوان خبر داد و افزود: مقرر شد اداره کل ورزش و جوانان استان، مقدمات این رویداد ملی را با هدف تبیین چیستی و چرایی این شبکه فراهم کند.
در ادامه جلسه، از طرح ملی «مهتا» (مهارتافزایی، توانمندسازی و اشتغال جوانان) رونمایی شد. این طرح که با یاد و نام سردار شهید باقری مزین شده است، بهعنوان تفاهمنامهای میان اداره کل ورزش و جوانان، سازمان فنیوحرفهای و سپاه و بسیج استان به امضا رسید.
دهستانی با بیان اینکه طرح مهتا میتواند فرصتهای ارزشمندی برای ارتقای مهارتهای تخصصی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان فراهم آورد، اظهار داشت: اهداف و برنامههای این طرح در جلسات آینده ستاد پیگیری و روند پیشرفت آن بهطور مستمر گزارش خواهد شد.
یکی دیگر از مصوبات مهم نشست، یکپارچهسازی و متمرکزسازی مراکز مشاوره پیش و پس از ازدواج بود که برای نخستینبار در کشور اجرا خواهد شد. به گفته معاون استاندار، این طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات، آسیبشناسی دقیق و ایجاد محوریت واحد برای ارائه خدمات مشاورهای دنبال میشود.
در بخش دیگری از نشست، آمار طلاق و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیتههای تخصصی با شناسایی چالشها و آسیبها، گزارش کارشناسی خود را در جلسات آینده ارائه کنند.
همچنین مقرر شد با حضور مدیران بانکها، جلسهای تخصصی در خصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برگزار و گزارش دقیقی از وضعیت پرداخت تسهیلات به جوانان تهیه شود.