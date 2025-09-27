وزیر ورزش و جوانان به عیادت اکبر کارگرجم پیشکسوت فوتبال ایران رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در بیمارستان به عیادت اکبر کارگرجم بازیکن اسبق فوتبال ایران رفت و جویای حال او شد.

در این دیدار دنیامالی با اشاره به زحمات و دستاورد‌های کارگرجم برای ورزش ایران، آخرین وضعیت او را پیگیر شد و برای این پیشکسوت ورزش ایران آرزوی سلامتی کرد.

کارگرجم نیز با قدردانی از حضور وزیر ورزش و جوانان در بیمارستان، به تشریح بیماری خود پرداخت.

کارگرجم متولد ١٣٢٠ در دوران حرفه‌ای در تیم‌های راه‌آهن و استقلال بازی کرده و در ٣٠ بازی پیراهن تیم ملی فوتبال را هم بر تن داشته است.