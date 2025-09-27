پخش زنده
امروز: -
شرکتهایی از چهار قاره جهان از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران گردهم میآیند تا در بزرگترین رویداد تخصصی غرب آسیا، آخرین دستاوردهای صنعت تاسیسات را ارائه و مسیر همکاریهای آتی را ترسیم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: به نقل از نمایشگاه تهران،بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع با حضور و مشارکت صدها شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار میشود.
در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات بیش از ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و چهارده کشور جهان حضور و مشارکت دارند و نوینترین صنایع، تجهیزات و تولیدات خود را ارائه و در معرض دید مخاطبان قرار میدهند.
دکتر عبدالکریم جلالی، رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه از استقبال کشورهای مختلف جهان برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران بیش از ۱۳۰ برند و ۷۴ شرکت خارجی از کشورهای؛ سوئیس، لهستان، کانادا، ترکیه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، چین، دانمارک، تایلند، جمهوری چک، کره جنوبی و ژاپن حضور و مشارکت دارند.
رئیس ستاد برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات افزود: حضور شرکتهای دانش بنیان و استارتآپی یکی از مهمترین رویکردهای برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیات است و بر این اساس در نمایشگاه امسال، بیش از یکصد و پنجاه شرکت دانش بنیان حضور دارند و محصولات خود را ارائه میکنند.
جلالی اضافه کرد: کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه در پنج بخش تولید کنندگان تجهیزات سرمایشی و سردخانهای و تهویه شامل چیلر، سردخانه، برج خنک کننده و فن کویل، تولیدکنندگان تجهیزات گرمایشی شامل دیگ، مشعل، رادیاتور، پکیج و غیره، تولیدکنندگان تجهیزات تأسیسات شامل شیر آلات، لوله و اتصالات، پمپ و فیلتر رسوب زداها شیرهای برقی، تولیدکنندگان لوازم برقی و الکترونیکی شامل تابلو برق، لوازم و تجهیزات کنترل ایمنی و تجهیزات جانبی و خدمات شامل عایق ها، مواد اولیه فلزی و غیر فلزی، انرژیهای نو و ... است.
وی خاطر نشان کرد: حضور و بازدید چند هیئت تجاری، صنعتی و تخصصی و همچنین برگزاری هشت کارگاه و نشست تخصصی و آموزشی نیز برخی از برنامههای جانبی این نمایشگاه است.
جلالی افزود: اطلاع رسانی از آخرین دستاوردها و تکنو لوژی صنعت تاسیسات و صنایع وابسته، ارتقاء تولیدات داخلی، توسعه صادرات، اشتغالزایی، ارائه توانمندیهای شرکتهای ایرانی، افزایش تولید و صادرات، بومی سازی صنایع مختلف با استفاده از جدیدترین پیشرفتهای روز این صنعت، برخی از اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات است.
وی همچنین از رشد حضور شرکتهای داخلی در نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: استقبال شرکتهای داخلی از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی به حدی بود که سالنهای نمایشگاههی از هفتهها قبل تکمیل شد.
عضو هیئت رئیسه انجمن برگزارکنندگان نمایشگاهها خاطرنشان کرد: همه کشور های همسایه مشتری محصولات تاسیسات ایرانی هستند؛ همچنین کشورهای اروپایی از قدیم مشتری محصولات بوده و اکنون نیز با وجود محدویتها، صادرات به این کشورها وجود دارد. کشور روسیه هم یکی از مهمترین مشتریان محصولات صنعت تاسیسات ایران محسوب میشود.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.