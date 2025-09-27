آغاز پایش منابع آب زیرزمینی در ساوجبلاغ
پایش تخصصی منابع آب زیرزمینی در ساوجبلاغ با هدف مقابله با آلودگی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان از اجرای طرح پایش و بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی شهرستان ساوجبلاغ با همکاری شرکت آب منطقهای خبر داد و گفت: در این پایش از تعدادی چاه آب شرب و کشاورزی شهرستان نمونهبرداری صورت گرفت تا کیفیت آب از نظر وجود آلایندههای شیمیایی و میکروبی بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
لشگری گفت: حفاظت از منابع آب زیرزمینی، بهعنوان یکی از اصلیترین منابع تأمین آب شرب مردم، در زمره اولویتهای محیط زیست و دستگاههای متولی قرار دارد و نتایج آزمایشهای انجامشده پس از تکمیل بررسیهای تخصصی، مبنای تصمیمگیری و اقدامات بعدی خواهد بود.
وی گفت: آلودگی منابع آب زیرزمینی، علاوه بر تهدید مستقیم سلامت عمومی، میتواند چرخه تولید کشاورزی و امنیت غذایی منطقه را با اختلال جدی مواجه سازد. تغییرات کاربری اراضی، استفاده بیرویه از کود و سموم شیمیایی و نفوذ پسابهای غیراصولی از مهمترین عوامل آلاینده به شمار میآیند. از این رو، افزایش آگاهی عمومی، تغییر الگوهای مصرف و همکاری شهروندان با دستگاههای متولی، نقشی تعیینکننده در صیانت از این منابع حیاتی خواهد داشت.