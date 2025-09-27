عملیات اجرای زیرساخت‌های آبرسانی به سایت ۵/۸ هکتاری جوانی جمعیت هرات آغاز شد؛ طرحی که پس از تکمیل، زمینه خدمات‌رسانی پایدار به ۱۰۰ واحد ویلایی را فراهم می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر امور آبفای خاتم از آغاز عملیات زیرساختی آبرسانی به طرح مسکن جوانی جمعیت در شهرستان هرات خبر داد و گفت: این طرح به عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار در حوزه توسعه شهری و حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت، تأمین آب شرب پایدار برای ۱۰۰ واحد مسکونی ویلایی را هدف‌گذاری کرده است.

سید کاظم میرحسینی افزود: عملیات اجرایی این طرح از اواخر شهریورماه آغاز شده و شامل اجرای هزار و ۵۶۰ متر شبکه توزیع و خطوط اصلی در قطر‌های ۶۳، ۹۰ و ۲۰۰ میلی‌متر و ۶ حوضچه است.

به گفته میرحسینی، اعتبار مورد نیاز اجرای زیرساخت‌های آبرسانی این سایت بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال است که از محل بودجه‌های عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد تأمین شده است.

او با بیان اینکه طرح مسکن جوانی جمعیت هرات یکی از نمونه‌های بارز هم‌افزایی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت است، خاطرنشان کرد: با تکمیل اجرای شبکه توزیع آب در این طرح، بستر مناسبی برای توسعه در سکونت گاه‌های جدید و ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌های جوان فراهم خواهد کرد.

مدیر امور آبفای خاتم اظهار داشت: اجرای این طرح می‌تواند به عنوان الگویی موفق در زمینه زیرساخت‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد و نشان‌دهنده عزم شرکت آبفا در حمایت از طرح‌های جمعیتی و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد.