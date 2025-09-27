لرستان از نظر تخصیص اعتبارات عمرانی در صدر استان های کشور
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان گفت:این استان از نظر تخصیص اعتبارات عمرانی در صدر استان های کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سمانه حسنپور با تبریک هفته دفاع مقدس، از عملکرد استان در جذب اعتبارات ملی و استانی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود:از مجموع ۶.۷ همت اعتبارات طرح های ملی کلان، تاکنون ۴۴۸۱ میلیارد تومان به لرستان تخصیص یافته است که از این رقم، ۳۰۱۴ میلیارد تومان به حوزه راه و ۸۱۷ میلیارد تومان به حوزه آب اختصاص دارد.
وی گفت: مابقی اعتبارات نیز در حوزههای آموزش عالی، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، فرهنگ و گردشگری هزینه خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با اشاره به طرح آزادراه خرمآباد – بروجرد – اراک افزود:از کل اعتبارات یادشده، ۲۵۰ میلیارد تومان مربوط به این آزادراه است. با توجه به قرارداد ۶۰۴۰ و گستره این طرح در لرستان، لازم است تا پایان سال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای آن تأمین شود که نیمی از این مبلغ، یعنی ۲۵۰ میلیارد تومان، تاکنون محقق شده است.
حسن پور همچنین از موفقیت استان در جذب اعتبارات استانی خبر داد و اظهار کرد:برای طرح های استانی، ۲۱۱ میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مرابحه اسلامی تخصیص گرفتهایم و حدود ۵ درصد تخصیص نقدی نیز پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه میانگین تخصیص اعتبارات عمرانی کشور در سال جاری حدود ۲۰ درصد بوده است، گفت:
«خوشبختانه لرستان با تخصیص بالای ۵۵ درصدی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، در صدر استانهای کشور قرار دارد.