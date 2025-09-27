رویداد خوراک‌های ایران باستان و نخستین مسابقه غذا‌های ایرانی از یاد رفته، در نخستین روز هفته گردشگری و همزمان با روز جهانی گردشگری با هدف بازآفرینی خوراک‌های اصیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آئین گشایش «رویداد خوراک‌های ایران باستان و نخستین مسابقه غذاهای ایرانی از یاد رفته» امروز با حضور مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران، پژوهشگران و فعالان عرصه گردشگری با محوریت احیای خوراک‌های اصیل ایرانی در یکی از آکادمی‌های آشپزی برگزار شد.

هدف از برگزاری این رویداد، بازگرداندن غذاهای تاریخی و سنتی به چرخه زندگی معاصر، کمک به درآمدزایی جامعه محلی و تقویت جایگاه ایران در عرصه گردشگری خوراک است.

این رویداد با مشارکت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با حضور چهره‌هایی چون محمدجواد حق‌شناس مشاور وزیر، مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، زهرا لاریجانی، مسئول میز تخصصی گردشگری خوراک، علیرضا دژبد، مدیر کنسرسیوم گردشگری خوراک و ارشک مظاهری، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری برگزار شد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، با اشاره به همزمانی این رویداد با روز جهانی گردشگری گفت: گردشگری خوراک یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در جهان است. معرفی و بازآفرینی خوراک‌های تاریخی ایران می‌تواند به شناخت عمیق‌تر فرهنگ ایرانی کمک کند و به‌عنوان ظرفیت ویژه‌ای در توسعه گردشگری کشور نقش‌آفرین باشد.

مصطفی فاطمی افزود: حضور سرآشپزهایی از سراسر کشور و بازنمایی غذاهایی که دیگر در رستوران‌ها و خانه‌ها طبخ نمی‌شوند، می‌تواند رویکردی نوین در صنعت گردشگری خوراک ایران ایجاد کند.

محمدجواد حق‌شناس، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، ضمن تبریک فرا رسیدن مهرماه و جشن باستانی مهرگان گفت: این جشن نماد شکرگزاری، صلح و دوستی است. همان‌گونه که سفره ایرانی بستری برای پیوند خانواده و تجربه لحظات خوش فراهم می‌ کند، بازآفرینی خوراک‌های اصیل نیز می‌تواند ذائقه جامعه را ارتقا دهد و حال مردم را خوش‌تر کند.

مسئول میز تخصصی گردشگری خوراک، نیز با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: پیش از برگزاری این رویداد، فراخوانی ملی منتشر شد تا غذاهای از یاد رفته استان‌ها معرفی شوند. سرآشپزان با تکیه بر منابع تاریخی، این خوراک‌ها را بازآفرینی کردند. هدف اصلی ما بازگرداندن این غذاها به چرخه غذایی استان‌ها، ایجاد زمینه درآمدزایی برای جامعه محلی و حرکت در مسیر تحول پایدار گردشگری است.

زهرا لاریجانی افزود: در این دوره ۵۵ نفر از ۳۱ استان شرکت کردند که پس از داوری، ۱۲ سرآشپز از ۱۰ استان به مرحله نهایی راه یافتند. از جمله شرکت‌کنندگان شاخص، خانم شیوا محمدپور از اردبیل بود که با وجود نابینایی در این رقابت حضور یافت.

در جریان این رویداد، غذاهایی همچون مسینه بره چوپان، آش آلوک، قلیه گوشفیل، شیرینی سپه‌سالاری، خورشت متنجن، گردو کباب، قزقوان، مانی‌پلو، شیرینی فاش، ترشی قورما و آبگوشت چاینکی به نمایش گذاشته شد.

در پایان داوری، زهرا رستمی و احمدی به‌عنوان نفرات اول، آرنیکا مرادی نفر دوم و شیوا محمدپور نفر سوم معرفی شدند.

ارشک مظاهری، عضو هیئت علمی این رویداد، تأکید کرد: با گذر زمان، بسیاری از غذاهای ایرانی دستخوش تغییر یا فراموشی شده‌اند. این جشنواره تلاشی برای بازآفرینی این میراث ناملموس و معرفی دوباره آن به نسل‌های امروز است.

در بخش پایانی، از پوستر دومین رویداد عطر و طعم در گذر فرهنگ با محوریت خوراک‌های سنتی ایران و جهان رونمایی شد. هدف اصلی این برنامه‌ها، ورود دوباره غذاهای تاریخی به منوی رستوران‌ها و مراکز پذیرایی کشور و تبدیل آن‌ها به عاملی برای جذب گردشگران و توسعه گردشگری پایدار در ایران است.