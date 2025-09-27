صبح امروز فرمانده سپاه نینوای گلستان و جمعی از مسئولان استان در شرکت پگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس حاضر شدند تا در کنار فعالان اقتصادی شنونده دغدغه آنها باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان جمعی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان به مناسبت هفته دفاع مقدس با فرمانده سپاه نینوا گلستان به میزبانی شرکت شیر پگاه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

سردار ملک شاهکوهی فرمانده سپاه نینوا گلستان در این دیدار از پیگیری مشکلات حوزه بسیج کارگری و اقشار خبر داد.

مدیر عامل شرکت شیر پگاه گلستان هم اعلام کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و بی نیازی از واردات، خط تولید ماده اولیه شیر خشک نخستین بار در کشور در این شرکت راه اندازی شد.

از کارگران بسیجی شرکت شیر پگاه هم در این دیدار تقدیر شد.