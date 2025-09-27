پخش زنده
جشنواره انگور با هدف معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری شهرستان ملایر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملایر گفت: سطح زیر کشت باغهای این شهرستان ۱۳ هزار هکتار است که سالانه ۳۰۵ هزارتن انگور برداشت میشود.
علی زنگنه افزود: ۷۰ درصد انگور شهرستان ملایر به کشمش، ۱۰ درصد تازه خوری، ۲/۵ درصد شیره، ۳/۵ درصد سرکه و محصولات جانبی و ۴ درصد هم به آبغوره تبدیل میشود.
او تصریح کرد: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی، تقویت اقتصاد باغداری، رونق معیشت روستایی و ایجاد شور و نشاط بین مردم برگزار شد.
در این مراسم از کشاورزان نمونه و تعاونی باغداران هم تجلیل شد.