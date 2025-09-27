پخش زنده
امروز: -
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان از برنامهریزی برای برگزاری همایش ۳ هزار نفری شبکه «ایران یاران جوان» خبر داد و هدف از این رویداد را نمایش انسجام و همبستگی ملی در شرایط کنونی کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خاطره کلیبری، مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، در جلسه وبیناری با معاونان جوانان ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور، با اعلام این خبر افزود: «این همایش فرصتی برای بروز انسجام و فعالیت تشکیلاتی در شرایط حساس کنونی کشور خواهد بود.
اعضای شبکه «ایران یاران جوان» داوطلبانی هستند که در قالب یک تشکیلات منسجم، آماده کمکرسانی به هموطنان در شرایط بحرانی و نیازمند هستند.»
وی با اشاره به اینکه عضویت در این شبکه محدودیت سنی ندارد و داشتن یا نداشتن سمن (سازمان مردمنهاد) ملاک نیست، خاطرنشان کرد: «همه علاقهمندان به کار داوطلبانه میتوانند از طریق وبگاه شبکه به نشانی https://javanplus.ir عضو شوند.»
گسترش فعالیتهای داوطلبانه به مناطق کمتر برخوردار
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان از برنامهریزی برای راهاندازی شبکه ملی روستایی و عشایر خبر داد و اظهار داشت: «هدف از راهاندازی این شبکه، بهرهمند شدن مناطق روستایی و دورافتاده کشور از فعالیتهای داوطلبانه است.»
انتخابات شبکههای تخصصی سمنهای جوانان در آبان ماه
کلیبری همچنین از پیشبینی برگزاری انتخابات ۱۴ شبکه تخصصی سمنهای جوانان در آبان ماه خبر داد و اعلام کرد: این انتخابات به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
توسعه مشارکت اجتماعی جوانان؛ وظیفهای قانونی
وی با تأکید بر اهمیت شبکهسازی، عنوان کرد: «توسعه مشارکت اجتماعی جوانان به صراحت در قانون، از وظایف اداره کل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان است. ایجاد شبکه «ایران یاران جوان» با هدف بسط مشارکت مردمی، بهویژه در میان قشر جوان، در همین راستا صورت گرفته و تلاش داریم این شبکه به تدریج به سمت انجام اقدامات بزرگ ملی حرکت کند.»
ارزیابی عملکرد استانی در حوزه مشارکت اجتماعی جوانان
در بخش پایانی این جلسه، عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استانها در حوزه مشارکتهای اجتماعی جوانان مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس، استانهای آذربایجان شرقی، سمنان، خراسان جنوبی، اردبیل و ایلام موفق به کسب ۵ رتبه برتر در این حوزه شدند.