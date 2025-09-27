انتقال آب زیاران به بیلقان ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد

استاندار البرز در بازدید از طرح انتقال آب زیاران به بیلقان گفت: این طرح با یک همت جمعی و کار جهادی در شش ماه اخیر به مراحل پایانی رسیده است و ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده به طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد.