انتقال آب زیاران به بیلقان ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده به بهرهبرداری میرسد
استاندار البرز در بازدید از طرح انتقال آب زیاران به بیلقان گفت: این طرح با یک همت جمعی و کار جهادی در شش ماه اخیر به مراحل پایانی رسیده است و ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده به طور کامل به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
مجتبی عبداللهی در این بازدید که روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ صورت گرفت، گفت: حدود یک ماه و نیم است که بخشی از آب برداشتشده در استان البرز به تهران منتقل شده و با تکمیل این طرح، انتقال کامل محقق خواهد شد. این همدلی و انسجام میان دستگاهها و پیمانکاران، سرعت فوقالعادهای به اجرای کار بخشیده است.
استاندار البرز با اشاره به دیگر طرحهای زیربنایی در استان گفت: بخشی از مسیر خط انتقال آب از کنار اتوبان گذر کرده و با وجود دشواریهای فنی، خللی در روند کار ایجاد نشده است. همچنین تلاش میکنیم کنارگذر شمالی نیز تا پایان آذرماه با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری برسد.
وی تأکید کرد: این طرح نشان داد که با همدلی ملی و استانی میتوان طرحهای مهم را در موعد مقرر یا حتی زودتر به سرانجام رساند.