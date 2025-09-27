پخش زنده
دادستان کرمان از شناسایی و دستگیری فردی که در شبکههای اجتماعی به جذب نیرو برای گروهکهای تروریستی جیشالعدل و انصارالفرقان فعالیت میکرد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از شناسایی و دستگیری فردی که در شبکههای اجتماعی به هواداری، عضویت و جذب نیرو برای گروهکهای تروریستی جیشالعدل و انصارالفرقان فعالیت میکرد، خبر داد.
مهدی بخشی اظهار داشت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، فردی به هویت «م م» با نام مستعار «ارسلان سربازی» در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به تبلیغ، هواداری و دعوت به همکاری با گروهکهای تروریستی جیشالعدل و انصارالفرقان مینمود، شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: متهم از حدود ۹ ماه گذشته با عناصر گروهک تروریستی جیشالعدل در ارتباط بوده و اقدام به تبادل پیام به منظور پیوستن به این گروهک کرده است.
دادستان کرمان با اشاره به اهمیت رصد فضای مجازی و مقابله با هرگونه فعالیت سازمانهای تروریستی در بستر رسانهای خاطرنشان کرد: نامبرده در روز جاری طی عملیات اطلاعاتی بازداشت و به مقر پاوا (پلیس امنیت) منتقل شد.
این مقام قضایی با تأکید بر عزم دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در برخورد قاطع با عوامل و هواداران گروهکهای تروریستی اظهار داشت: هرگونه فعالیت تبلیغی، عضویتی یا حمایتی از گروههای تروریستی در فضای مجازی و حقیقی، مصداق جرم بوده و بدون هیچگونه اغماضی با آن برخورد خواهد شد.