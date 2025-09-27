پخش زنده
امروز: -
دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که تعداد سهامداران فعال بورس در شهریور امسال از مرز ۴۴۴ هزار کد فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان میدهد؛ در شهریور امسال، سهم حقیقیها، حقوقیها و صندوقهای سهامی از بازار، به ترتیب ۸۴۶ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال (۶۵.۷درصد)، ۱۴۵ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال (۱۱.۳ درصد) و ۱۰۲ هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال (۷.۹ درصد) بود.
همچنین، در این بازه زمانی، تعداد سهامداران فعال در بازار، اعم از: حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) ۴۴۴ هزار و ۱۸۴ نفر بود که به تفکیک ۴۴۲ هزار و ۳۱۹ نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و ۸۶۵ نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی، ۳ صنعت ۱.بانک ۲. خودرو ۳. فلزات اساسی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است که؛ در شهریور این ۳ صنعت ۳۳ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.