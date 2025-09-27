طرح نظارتی پایش و بازرسی از انبار‌ها و مبارزه با احتکار در استان خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با توجه به نامه وزیر صمت در خصوص ضرورت نظارت بر انبار کالا‌ها و صحت سنجی انبارها، طرح نظارتی استانی پایش و بازرسی از انبار‌های پربار و مبارزه با احتکار از تاریخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ تا ۱۶/۰۷/۱۴۰۴ با همکاری دستگاه‌های نظارتی مرتبط در سطح بازار استان اجرا می‌شود.

تهوری افزود: در اجرای این طرح با راه اندازی تیم‌های تخصصی و گشت مشترک با حضور میدانی نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی روسای اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی و با رویکرد پیشگیری از بروز هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، بازار استان تحت رصد بازرسان این اداره کل قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این طرح با هدف کنترل هدفمند بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از احتکار اجرا می‌شود.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: همه واحد‌های صنفی مکلفند اطلاعات کالاها، به ویژه ورود و خروج کالا در سامانه جامع تجارت واطلاعات انبار را در سامانه جامع انبار‌ها بصورت دقیق ثبت کنند.

تهوری از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از احتکار، به ویژه انبار‌ها مشکوک، گرانفروشی و ...، گزارش‌های خود را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ به صورت شبانه روزی و یا به صورت حضوری در ساعات اداری در محل معاونت بازرسی اداره کل صمت استان به اطلاع بازرسان این معاونت برسانند.