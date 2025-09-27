پخش زنده
در یادواره شهدای حاجی آباد مطرح شد: شهدا هویت ملی و دینی جامعه را تقویت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین لشکر نجف اشرف در یادواره شهدای حاجی آباد گفت:شهدا هویت ملی و دینی جامعه را تقویت کرده است و ما را به ارزشهای مشترک برای ساختن جامعه ای مقاوم هدایت میکنند.
سرهنگ مختاری افزود: باید فرهنگ ایثار، شهادت، و جهاد را در جامعه گسترش داد و یاد شهدا علاوه بر تقویت معنویت، ما را به خودباوری و مسئولیتپذیری فرا میخوانند.
وی افزود شهدا ستونهای هویت ملی و دینی ما هستند و جامعه را به سوی ارزشهای مشترک، خودباوری، و مقاومت هدایت میکنن و جامعهسازی اسلامی بدون گسترش فرهنگ ایثار، شهادت، و جهاد امکانپذیر نیست.
محله حاجی آباد شاهین شهر ۲۳ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.