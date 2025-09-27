بنابر اعلام آتش نشانی شاهین شهر، بر اثر حوادث اتفاق افتاده در یک ساله گذشته ۲۲ نفر فوتی و ۱۴۷ مجروح ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سازمان آتش‌نشانی شهرداری شاهین‌شهر از افزایش ۴۰ درصدی آموزش‌های عمومی، برگزاری نشست‌های تخصصی استانی و کشوری و بیش از ۲۷۰۰ حادثه و حریق در سال گذشته خبر داد.

پیمان زمانی ناغانی مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری شاهین شهر در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفتم مهرماه، روز ایمنی و آتش‌نشانی، گفت: در سال گذشته حدود ۱۱ هزار شهروند شاهین شهری آموزش‌های ایمنی دریافت کردند که این آمار نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر با اشاره به حوادث سال گذشته گفت:: «آتش‌سوزی کارخانه قیر، حادثه هم‌زمان چهار کارخانه در مورچه‌خورت، حریق در خیابان‌های بوعلی و فروشگاه میلاد از مهمترین حوادث پارسال بود ومجموعا در یک سال گذشته ۴۷۲ مورد حریق و دو هزار و ۲۷۸ حادثه در شاهین‌شهر ثبت شده است.

مدیر عامل آتش‌نشانی شاهین‌شهر با اشاره به تماس‌های مردمی با سامانه ۱۲۵ گفت: «در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۱ هزار و ۷۹۹ تماس ثبت شده است که حدود ۲ هزار و ۸۶۱ مورد آن مزاحمت یا تماس اشتباه بوده است.»

وی از خرید یک عدد ماشین آب رسان برای ماموریت های محوله خبرداد و گفت :در یک ساله گذشته بر اثر حوادث اتفاق افتاده ۲۲ نفر فوتی و ۱۴۷ مجروح داشتیم.