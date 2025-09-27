به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دادستانی یزد با توجه به شرایط حساس کنونی کشور به رسانه‌ها هشدار داد که در انتشار اخبار و گزارش‌ها نهایت دقت و مسئولیت‌پذیری را به کار گیرند تا از تبدیل شدن محتوای رسانه‌ای به عاملی برای برهم زدن آرامش و امنیت روانی جامعه جلوگیری شود.

پس از اقدام غیرقانونی برخی کشور‌های اروپایی عضو برجام در فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تعدادی از وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی با انتشار اخبار کذب و شایعات، به تشویش اذهان عمومی دامن زده‌اند.

دادستانی یزد با همکاری ضابطان قضایی با رصد مستمر فضای مجازی، ضمن تشکیل پرونده برای افرادی که اقدام به انتشار اخبار نادرست و مخل امنیت روانی جامعه کنند، برخورد قانونی لازم انجام خواهد داد.