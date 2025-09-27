به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایلام؛ احمد کرمی در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با اشاره به مراحل پایانی فعال‌سازی منطقه آزاد تجاری مهران اظهار کرد: رایزنی‌های لازم در حال انجام است و در صورت تحقق این امر، صادرات غیرنفتی استان با بهره‌گیری بهتر از بازار‌های هدف؛ به‌ویژه کشور عراق، انجام شود.

سال گذشته مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار بوده که بخش قابل توجهی از آن به مقصد عراق صادر شده است.

کشور عراق با سهم ۲۰ درصدی، معادل ۱۱ میلیارد دلار، دومین شریک تجاری ایران در حوزه صادرات محسوب می‌شود.