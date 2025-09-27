آب‌انبار مزار شیخ عبدالله، از آثار متعلق به دوره قاجاریه، در شهرستان باخرز مرمت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باخرز گفت: بازسازی این اثر تاریخی شامل بندکشی، ساخت بام و تخلیه آوار است که با ۵۰ میلیون تومان هزینه از محل اعتبارات مرمت اضطراری خراسان رضوی تامین شده است.

علی خاکباز افزود: آب‌انبار مزار شیخ عبدالله متعلق به اواخر دوره قاجاریه در سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۳۱۴۶ فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

وی گفت: همچنین ۴۵ محوطه تاریخی در شهرستان باخرز شناسایی شده است که در مرحله ثبت پرونده و تخصیص اعتبار برای ساماندهی قرار دارد.

شهرستان باخرز دارای ۳۲ اثر تاریخی ثبت شده است که مزار شیخ عبدالله، شهر تاریخی مالین، آسیاب آبی جیزآباد، قلعه اسکندرآباد و مسجد چهارطاق از جمله میراث شاخص هستند.