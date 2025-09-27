به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از دفتر رسانه‌ای شیخ قیس الخزعلی، وی در پیامی به مناسبت نخستین سالروز شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل فقید جنبش حزب الله لبنان گفت: بسم‌الله الرحمن الرحیم، سپاس خدای جهانیان و سپاس خدایی را که یاریگر مستضعفان جهان است، سلام و صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان خصوصا حضرت ولی عصر (ع). امروز نخستین سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، شهید شهدای امت و مایه افتخار و مباهات عرب‌ها و مسلمانان و فرمانده مبارزان است، امروز سالروز شهادت مردی است که آنچه خدا می‌خواست انجام داد و خدا نیز آنچه می‌خواست به وی عطا کرد، خدا از وی جهاد و مقاومت می‌خواست و در مقابل به وی شهادت و جایگاه رفیع اعطا کرد. امروز سالروز شهادت مردی است که عزت و سربلندی عرب‌ها را به آنها بازگرداند و ننگ و ذلت شکست در برابر دشمنان را از آنها پاک کرد، اما با کمال تاسف، رهبران این ملت‌ها ارزش او را نشناختند.

حسن نصرالله فردی عادی نبود بلکه رهبری بزرگ، صادق، امانتدار و بنده صالح و شایسته خداوند بود و پیش از همه اینها، انسانی شریف بود که همه ارزش‌های والای انسانی در وی برجسته و نمادین شده بود. سیدحسن نصرالله توانست معادله شکست مطلق و کامل در برابر دشمن اسرائیلی را تغییر دهد و آن را به معادله پیروزی تبدیل کند، وی توانست امید آزادی سازی قدس را به عرب‌ها و مسلمانان بازگرداند. سیدحسن نصرالله از مستضعفان، مظلومان و آزادگان در همه جای جهان حمایت و پشتبانی کرد و حامی مسئله فلسطین بود.

وی از مسلمانان بوسنی در برابر کشتار و نسل کشی که با هدف ریشه کنی آنها صورت می‌گرفت، حمایت و پشتیبانی کرد. سیدحسن نصرالله از یمنی‌ها در شرایطی که عرب‌های صهیونیست می‌خواستند آنها را نابود کنند، حمایت و پشتیانی کرد. سیدحسن نصرالله از عراقی‌ها زمانی که آمریکایی‌ها کشورشان را اشغال کردند حمایت کرد و وی عامل مهم و مستقیم آزاد سازی عراق، پایان اشغال این کشور و پایان قیمومیت آمریکا بر آن در پایان سال ۲۰۱۰ بود و بار دیگر به عراقی‌ها در سال ۲۰۱۴ در مقابله با داعش کمک کرد و به حضور در این کشور پایان داد.

نیرو‌های سید حسن نصرالله و جنبش حزب الله با ارائه تجارب خود و همچنین فداکار‌هایی که کردند نقش بزرگی در مقابله با داعشی‌های تکفیری داشتند.‌ ای دوستان، سیدحسن نصرالله عراق را بسیار دوست داشت و یکبار به من گفت، مهمترین چیز عراق است، اگر شما خوب باشید ما هم خوبیم. دیگران علت علاقه فوق العاده و مخصوص وی به عراق را درک نکردند.

عراق سرزمین امامان معصوم علیهم السلام است و وی خاطرات زیادی از عراق و از زمان طلبگی خود در نجف اشرف داشت و به دست سید محمد باقر صدر (رضوان الله تعالی علیه) عمامه بر سر گذاشت. علت این علاقه، اصالت عراقی وی بود و اجداد وی ساکن شهر القاسم در استان بابل عراق بودند.‌ ای دوستان و‌ ای دوستداران سید حسن نصر الله در لبنان، عراق، ایران، یمن، فلسطین و دیگر مناطق جهان باید خاطرنشان کنیم که فقط علت علاقه ما به ایشان، شخصیت وی نبود بلکه اصول و آرمان‌های وی بود که در نتیجه همین اصول و آرمان‌ها شهید شد.

عشق به نصر الله یعنی عشق به فلسطین، به قدس، دفاع از مظلومیت فلسطین و تلاش برای پایان دادن حضور صهیونیست‌ها در فلسطین. عشق به نصرالله یعنی عشق به مقاومت و پایبندی به سلاح مقاومت. عشق به نصرالله یعنی دفاع از مظلومین و مستضعفان در همه جای جهان. عشق به نصرالله یعنی مقابله در برابر مستکبران و اشغالگران در هر زمان و مکان. عشق به نصرالله یعنی ادامه راه شهادت وی تا تحقق همه اهدافش.

اگر امروز دشمن اسرائیلی با حمایت آمریکا زورگویی و فساد می‌کند باید بداند این وضعیت، محال است ادامه یابد. دشمن باید بداند که به هیچ عنوان از اصول و مواضع خود عقب نشینی نخواهیم کرد و مقاومت به هر سختی به هدف خود خواهد رسید. مقاومت به وعده صادق خدا ایمان دارد اینکه خدا مومنان را خوار و ذلیل نخواهد کرد. نصر الله سلام بر تو. ما برعهد خود با تو پابرجا هستیم.