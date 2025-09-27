مردم گلستان با برگزاری یادواره در نقاط مختلف استان یاد و خاطره شهداء را گرامی داشتند و بر ادامه راه آنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی رئیس عقیدتی سیاسی دفتر مقام معظم رهبری در یادواره شهدای روستای سرکلاته خرابشهر کردکوی گفت: در جنگ ۱۲ روزه درایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب همه توطئه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

وی افزود: امروز ملت ایران اسلامی در سایه تلاش جوانان برومند خود در اوج اقتدار قرار دارددر این مراسم از کتاب از تمیشه تا جبهه با موضوع خاطرات رزمندگان روستای سرکلاته خرابشهر در جبهه‌ها رونمایی شد.

همچنین یادواره ۱۴۱ شهید آرمیده در جوار امامزاده عبدالله و فضل الله روشن آباد شهرستان کردکوی با حضور گسترده مردم برگزار شد.

حجت الاسلام قنبری امام جمعه رامیان در یادواره مجاهد کبیر سید حسن نصرالله، شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای شهرک فرهنگیان کلاله بر پیروی از ولی فقیه تاکید کرد.

یادواره شهدای روستای وطن آزادشهر هم برگزار شددکتر سلیمان دوست راوی دفاع مقدس در این یادواره گفت: امنیت کنونی کشور حاصل خون شهدا، ایثار رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه و مدافعان حرم و امنیت است.