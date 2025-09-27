به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با بیان اینکه آذربایجان‌غربی می‌تواند به قطب پخش کالا‌های موردنیاز سراسر کشور تبدیل شود، گفت: بهره‌گیری مؤثر از این فرصت‌ها در دستورکار دستگاه‌های متولی قرار دارد.

رضا رحمانی، با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان افزود: برخی از اتحادیه‌ها در استان تاکنون اقدامی برای واردات و صادرات انجام نداده‌اند و از اتحادیه‌های پایتخت و دیگر استان‌ها دعوت می‌کنیم از مرز‌های آذربایجان‌غربی برای سرمایه‌گذاری و واردات بهره‌برداری کنند.

رحمانی، با بیان اینکه هیئت‌وزیران اخیراً مدیریت یکپارچه مرز‌ها را به استانداری‌ها ابلاغ کرده است، اظهار کرد: به‌زودی فردی توانمند برای هماهنگی با فرمانداران و مدیریت مرز‌های استان تعیین خواهد شد تا تجارت مرزی رونق گیرد.

وی، مدیریت و نظارت دقیق بر کارت‌های بازرگانی را نیز ضروری دانست و افزود: مردم باید از ارزش این کارت‌ها آگاه باشند و شرکت‌های تعاونی روستایی نیز موظفند این آگاهی را به روستا‌ها منتقل کنند.

رحمانی، همچنین با بیان اینکه هدف اصلی، رونق اقتصاد مناطق مرزی و حمایت از حقوق مرزنشینان است، اضافه کرد: بازارچه‌های مرزی باید فعال باشند و فرمانداران مرزی در این زمینه مسئولیت ویژه دارند.

استاندار آذربایجان‌غربی، با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص کالا‌ها توسط گمرک افزود: باید انحصار از میان برداشته شود تا افراد جدید نیز بتوانند وارد عرصه تجارت شوند.

رحمانی، با اعلام اینکه مرز‌های استان باید فعال باشند و هرگونه مانع‌تراشی در این مسیر قابل قبول نخواهد بود، گفت: مدیران باید در میدان عمل حضور جدی داشته باشند و هرگونه کوتاهی یا خیانت در روند پویایی مرز‌ها قابل پذیرش نیست.

استاندار آذربایجان‌غربی، با تأکید بر اینکه قوانین باید به نفع مردم و به زیان قاچاقچیان اجرا شود، اضافه کرد: اتحاد و توسعه روابط با کشور‌های همسایه، می‌تواند نقش مهمی در کاهش آثار تحریم‌ها ایفا کند.