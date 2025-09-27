پخش زنده
استاندارآذربایجانغربی بر تبدیل این استان به قطب پخش کالاهای موردنیاز سراسر کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجانغربی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با بیان اینکه آذربایجانغربی میتواند به قطب پخش کالاهای موردنیاز سراسر کشور تبدیل شود، گفت: بهرهگیری مؤثر از این فرصتها در دستورکار دستگاههای متولی قرار دارد.
رضا رحمانی، با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان افزود: برخی از اتحادیهها در استان تاکنون اقدامی برای واردات و صادرات انجام ندادهاند و از اتحادیههای پایتخت و دیگر استانها دعوت میکنیم از مرزهای آذربایجانغربی برای سرمایهگذاری و واردات بهرهبرداری کنند.
رحمانی، با بیان اینکه هیئتوزیران اخیراً مدیریت یکپارچه مرزها را به استانداریها ابلاغ کرده است، اظهار کرد: بهزودی فردی توانمند برای هماهنگی با فرمانداران و مدیریت مرزهای استان تعیین خواهد شد تا تجارت مرزی رونق گیرد.
وی، مدیریت و نظارت دقیق بر کارتهای بازرگانی را نیز ضروری دانست و افزود: مردم باید از ارزش این کارتها آگاه باشند و شرکتهای تعاونی روستایی نیز موظفند این آگاهی را به روستاها منتقل کنند.
رحمانی، همچنین با بیان اینکه هدف اصلی، رونق اقتصاد مناطق مرزی و حمایت از حقوق مرزنشینان است، اضافه کرد: بازارچههای مرزی باید فعال باشند و فرمانداران مرزی در این زمینه مسئولیت ویژه دارند.
استاندار آذربایجانغربی، با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص کالاها توسط گمرک افزود: باید انحصار از میان برداشته شود تا افراد جدید نیز بتوانند وارد عرصه تجارت شوند.
رحمانی، با اعلام اینکه مرزهای استان باید فعال باشند و هرگونه مانعتراشی در این مسیر قابل قبول نخواهد بود، گفت: مدیران باید در میدان عمل حضور جدی داشته باشند و هرگونه کوتاهی یا خیانت در روند پویایی مرزها قابل پذیرش نیست.
استاندار آذربایجانغربی، با تأکید بر اینکه قوانین باید به نفع مردم و به زیان قاچاقچیان اجرا شود، اضافه کرد: اتحاد و توسعه روابط با کشورهای همسایه، میتواند نقش مهمی در کاهش آثار تحریمها ایفا کند.