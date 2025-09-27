طرح "هر مسجد یک حقوقدان" در مسجد امام خمینی شهر الوند، در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، با حضور مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این دیدار، شهروندان الوندی مشکلات خود را با مسئولان در میان گذاشتند. یکی از اهالی منطقه علی‌آباد، با اشاره به وضعیت نامشخص تکلیف زمین‌های این منطقه، خواستار تعیین تکلیف شد تا امکان ساخت و ساز برای مردم فراهم شود. همچنین، بحث‌هایی در خصوص مسائل مربوط به اوقاف با دادستان مطرح گردید و ایشان قول مساعد برای پیگیری مسائل کشاورزان المند را دادند.

مسئولان قضایی و اجرایی با ارائه راهکارهای مناسب، مسیر حل مشکلات مردم را هموار ساختند. مقرر گردید تا مطالبات عمومی مردم پیگیری شده و نتایج آن به اطلاع عموم رسانده شود. همچنین، در حد امکان، مسائل حقوقی و پرونده‌های مرتبط با حضور قضات محترم مورد بررسی و رفع مشکل قرار گرفت.

طرح "هر مسجد یک حقوقدان" به صورت هفتگی در یکی از مساجد شهرستان برگزار می‌شود تا دسترسی مردم به خدمات حقوقی را در مناطق مختلف تسهیل نماید. این طرح گامی مهم در جهت ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها محسوب می‌شود.