عضو هیئت علمی دانشگاه و همرزم شهید نیلفروشان گفت: شهید نیلفروشان شخصیتی چند وجهی داشت که در دوران مختلف به ویژه دفاع مقدس و مقاومت خوش درخشید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و همرزم شهید نیلفروشان گفت: شهید نیلفروشان شخصیتی چند وجهی داشت که در دوران مختلف به ویژه دفاع مقدس و مقاومت خوش درخشید.

سهیل امامیان در برنامه روی خط شبکه خبر به مناسبت نخستین سالگرد شهید نصرالله و سرلشکر شهید سید عباس نیلفروشان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: شهید نیلفروشان، در دوران دفاع مقدس ۱۴ ساله بود که با دستکاری شناسنامه، عازم جبهه‌ها شد و از همان دوران در مرز‌های کردستان و جنوب کشور نقش آفرینی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به خدمات شهید نیلفروشان در ۸ سال دفاع مقدس افزود: شهید نیلفروشان، از مسؤولیت دسته کار خود را آغاز و تا گروهان، تیپ و مسؤولیت عملیات لشکر ۸ نجف اشرف اصفهان ایفای نقش کرد.

به گفته همرزم شهید نیلفروشان، پس از دوران دفاع مقدس، این شهید با مسؤولیت مهم عملیات نیروی زمینی سپاه، در مرز‌های کشور بسیار کارساز بود.

سهیل امامیان با اشاره به بعد علمی شهید نیلفروشان افزود: سردار نیلفروشان، پس از نقش آفرینی در نیروی زمینی سپاه، با نظر فرماندهی کل سپاه درسش را ادامه داد و با کوله باری از تجربه دفاع مقدس به دانشگاه آمد و ریاست دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی (دافوس سپاه) را برعهده گرفت.

همرزم شهید به اولین اعزام سردار نیلفروشان در دوران مسؤولیت دافوس به لبنان اشاره کرد و گفت: این شهید در اولین سفر برای آموزش به اعضای حزب الله اعزام شده بود که با سید حسن نصرالله آشنا شد و رفته رفته با مشاوره‌ها ارتباطات تنگاتنگ شد.

این پیشکسوت دفاع مقدس همچنین تالیف کتب مختلف در حوزه‌های دفاعی و مرتبط با دفاع مقدس را از دیگر ویژگی‌های علمی شهید نیلفروشان برشمرد.

وی افزود: کتاب‌های بالامبو، دکترین جنگ‌های نوظهور و دفاع در اندیشه امام خمینی (ره) از آثار شهید نیلفروشان است که امروزه در اختیار دانشجویان و پژوهشگران است.