پخش زنده
امروز: -
جشنواره انگور سیاه مهر ماه جاری در میرآباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان میرآباد در جلسه نهایی برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره انگور سیاه میرآباد روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه در محل تالار علیآباد این شهرستان همراه با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری شاد برگزار خواهد شد.
سیدحسام الدین بابگوره، در این جلسه با تأکید بر اهمیت ملی این رویداد افزود: جشنواره انگور سیاه میرآباد فرصتی استثنایی برای معرفی قابلیتهای منحصربهفرد کشاورزی، اقتصادی و گردشگری شهرستان در سطح کشور است و این جشنواره باید بتواند زمینهساز توسعه پایدار، بازاریابی برای محصولات باغی منطقه و ایجاد نشاط اجتماعی در بین شهروندان باشد.
بابگوره اظهار کرد: جشنواره انگور سیاه نماد و برندی برای رونق اقتصادی و ظرفیتهای منطقه بوده و همکاری و هماهنگی همه بخشها برای معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه و رونق اقتصادی آن و همچنین اجرای دقیق و به موقع مصوبات برای برگزای یک جشنواره باشکوه که در ذهن مهمانان و شهروندان ماندگار باشد، ضروری است.
تور آشناسازی جاذبههای گردشگری و تاریخی میرآباد برگزار میشود
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی هم در این جلسه با اشاره به نقش رویدادها و جشنوارهها در توسعه و رونق گردشگری گفت: برگزاری جشنوارهها فرصتی برای معرفی ظرفیتها و داشتههای تاریخی، گردشگری، کشاورزی و فرهنگی هر منطقه بوده و از طرفی با جذب گردشگر موجب رونق اقتصادی نیز میشود.
رضا حیدری افزود: از جمله برنامههای جانبی جشنواره، برگزاری تور آشناسازی با جاذبههای گردشگری و تاریخی میرآباد با محوریت پل تاریخی قلاتاسیان است و این جشنواره در کنار معرفی انگور سیاه، فرصتی برای معرفی محصولاتی مانند سماق و عسل این منطقه را نیز فراهم میکند.