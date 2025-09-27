پخش زنده
تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان تهران به نمایندگی از کشورمان در رقابتهای بین المللی جام خاچاتوریان ارمنستان شرکت میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین تمرین تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان تهران (جمعه ۴ مهر) در سالن شهید شاعری برگزار شد.
این تمرین با حضور علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، قاسم علی عسگری رئیس هیئت کشتی استان تهران، اسرافیل دودانگه، علیرضا رضایی و حبیب اخلاقی برگزار شد.
ترکیب تیم اعزامی استان تهران به رقابتهای جام خاچاتوریان ارمنستان به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: سینا غفوری
۴۸ کیلوگرم: امیرمهدی قادری
۵۱ کیلوگرم: سبحان میرزایی
۵۵ کیلوگرم: علیاصغر زعفرانی
۶۰ کیلوگرم: نیما ثنایی
۶۵ کیلوگرم: طاها داوری
۷۲ کیلوگرم: اشکان پشتام
۸۰ کیلوگرم: سیدمحمدحسین حسینی
۹۲ کیلوگرم: علیرضا سلطانی
۱۱۰ کیلوگرم: مسیحا اردستانی
مربیان: ستار عباسی، ناصر سلیمانی و میثم نوشادی
سرپرست: مهدی (سالار) آقاولی
