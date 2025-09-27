به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین تمرین تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان تهران (جمعه ۴ مهر) در سالن شهید شاعری برگزار شد.

این تمرین با حضور علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، قاسم علی عسگری رئیس هیئت کشتی استان تهران، اسرافیل دودانگه، علیرضا رضایی و حبیب اخلاقی برگزار شد.

ترکیب تیم اعزامی استان تهران به رقابت‌های جام خاچاتوریان ارمنستان به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: سینا غفوری

۴۸ کیلوگرم: امیرمهدی قادری

۵۱ کیلوگرم: سبحان میرزایی

۵۵ کیلوگرم: علی‌اصغر زعفرانی

۶۰ کیلوگرم: نیما ثنایی

۶۵ کیلوگرم: طا‌ها داوری

۷۲ کیلوگرم: اشکان پشتام

۸۰ کیلوگرم: سیدمحمدحسین حسینی

۹۲ کیلوگرم: علیرضا سلطانی

۱۱۰ کیلوگرم: مسیحا اردستانی

مربیان: ستار عباسی، ناصر سلیمانی و میثم نوشادی

سرپرست: مهدی (سالار) آقاولی

تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان تهران به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های بین المللی جام خاچاتوریان ارمنستان شرکت می‌کند.