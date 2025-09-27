\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u0631\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0633\u06cc\u062f\u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648 \u0633\u06cc\u062f\u0647\u0627\u0634\u0645 \u0635\u0641\u06cc \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0648 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645\u060c \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0631\u0648\u062a \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\n\n\u062e\u0628\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0627\u0633\u062a\u00a0 .....\u00a0\n\n