معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، برای ارتقای سطح سلامت روان جامعه کارگاههای تخصصی CBT، ABA و وکسلر برای روانشناسان و مشاوران برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با برگزاری این دورههای تخصصی و کاربردی، همراه با ارائه مدارک معتبر و قابل ترجمه، نه تنها به ارتقای کیفیت خدمات روانشناسی در کشور کمک میکند، بلکه فارغالتحصیلان را برای ورود موفق به بازار کار و مواجهه با چالشهای پیچیده حرفهای آماده میکند.
معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بهرهگیری از حضور استادان برجسته و استفاده از بهروزترین متدهای علمی جهان، دورههای آموزشی تخصصی مثل درمان شناختی ـ رفتاری (CBT)، تحلیل رفتار کاربردی (ABA)، آموزش تخصصی مقیاسهای هوشی وکسلر (WISC) و سایر کارگاههای مهارتمحور را طراحی و برگزار میکند.
این دورهها با اهدافی شامل ارتقای دانش عملی، توانمندسازی حرفهای متخصصان و افزایش اثربخشی خدمات مشاوره و رواندرمانی، در قالب کارگاههای علمی و کاربردی طراحی شدهاند.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دورههای آموزشی، به وبسایت رسمی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به آدرس jtt.ir مراجعه کنند.