پخش زنده
امروز: -
مسئول مرکز اطلاعات و امنیت دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: در هشت سال دفاع مقدس، نتایج و اثرات ماندگاری را داشتیم که ایستادگی، بیداری ملتها، اتحاد و انسجام، شجاعت، مردانگی و جوانمردی از جمله این نتایج بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ حسن رستگارپناه مسئول مرکز اطلاعات و امنیت دانشگاه جامع امام حسین (ع) در گفتوگویی به بررسی ریشههای اتحاد و همدلی ملت ایران در دوران دفاع مقدس پرداخت و اظهار داشت: این اتحاد، نتیجه بصیرتدهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده است.
سردار رستگارپناه ادامه داد: شکوه اتحاد و همدلی ملت ایران در دوران دفاع مقدس، چه در هشت سال جنگ تحمیلی و چه در دفاع ۱۲ روزه اخیر، بسیار قابل توجه است. مقام معظم رهبری نیز مهمترین خروجی این دفاع مقدس را شکوه اتحاد و همبستگی ملت ایران نامیدند.
وی به نقش امام خمینی (ره) در آگاهیبخشی به مردم اشاره و بیان کرد: امام خمینی (ره) از سالهای اولیه انقلاب، بر مخالفت با اهداف شیطانی صهیونیستها و امپریالیسم تأکید داشتند. ایشان در سال ۱۳۴۲، جملات روشنگرانهای در مورد مخالفت با شاه به دلیل تبعیت از آمریکا و صهیونیستها بیان کردند. این بصیرت و آگاهیدهی به مردم، پایههای اتحاد و انسجام ملی را شکل داد.
مسئول مرکز اطلاعات و امنیت دانشگاه جامع امام حسین (ع) افزود: انقلاب اسلامی با اتحاد و همدلی مردم به پیروزی رسید؛ اما بلافاصله پس از پیروزی، جریانات مخالف داخلی و خارجی سعی در ایجاد تفرقه کردند؛ ترور شخصیتهای برجستهای مانند شهید مطهری و شهید بهشتی توسط گروههای افراطی، نشاندهنده عمق این توطئهها بود.
سردار رستگارپناه به هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در آن دوران، اتحاد و همدلی مردم ایران به اوج خود رسید. این اتحاد، نتیجه بصیرتدهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بود. مردم ایران با الهام از فرمایشات امام و مقام معظم رهبری، اتحاد خود را حفظ کردند.
وی افزود: ما در هشت سال دفاع مقدس، نتایج و اثرات ماندگاری را داشتیم. ایستادگی، بیداری ملتها، اتحاد و انسجام، شجاعت، مردانگی و جوانمردی از جمله این نتایج بود. دفاع مقدس ما یک قطعه طلایی در ایران به وجود آورد و آن اتحاد بود.
مسئول مرکز اطلاعات و امنیت دانشگاه جامع امام حسین (ع) به دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در جنگ اخیر، اتحاد ملی ما بیشتر شد. به تعبیر مقام معظم رهبری، اتحاد مقدسی به وجود آمده است که بزرگترین سرمایه ملی و قدرت ملی ما است؛ لذا باید آن را حفظ بکنیم و با این اتحاد، اراده ملتمان را در ایستادگی و تابآوری ادامه دهیم.
سردار رستگارپناه عنوان کرد: تابآوری ملت ایران مقابل فشاری که غول وحشی آمریکایی وارد میکند، برای ناظران جهانی حیرتانگیز است. این به برکت مجالس و محافل، به برکت نام و یاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و به برکت نام و یاد فاطمه زهرا (س) است.
وی در پایان بر لزوم حفظ اتحاد و همدلی ملت ایران تأکید و اطرنشان کرد: اتحاد و همدلی، رمز پیروزی ایران در دفاع مقدس بوده و خواهد بود.