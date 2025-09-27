به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دور رفت رقابت‌های بسکتبال جوانان کشور با دو پیروزی و یک شکست برای نماینده قم به پایان رسید.

تیم بسکتبال کشاورز قم که در گروه H لیگ جوانان کشور حضور دارد، در بازی نخست دور رفت این رقابت‌ها ۸۱ - ۷۷ برابر شکلّی تهران شکست خورد ولی در بازی دوم تیم آینده سازان تهران را ۹۲ - ۴۴ از پیش رو برداشت و در بازی سوم هم خانه بسکتبال شیروان را ۶۴ - ۴۴ شکست داد.

نماینده قم با این دو پیروزی و شکست در دور رفت، جایگاه دوم گروه H را به خود اختصاص داد و اواخر مهر ماه مهیای حضور در دور برگشت خواهد شد.

رقابت‌های دور رفت لیگ بسکتبال جوانان کشور در گروه H به میزبانی سالن شهید رضائیان قم برگزار شد.