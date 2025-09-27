به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید «مجتبی اسماعیلی» و شهید «رضا علی بیگی» از کارکنان پلیس آگاهی استان مرکزی صبح امروز در درگیری با سارقان مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مراسم تشییع این شهدای گرانقدر از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح فردا یکشنبه ششم مهر از میدان شهدا برگزار خواهد شد.

فرماندهی انتظامی استان مرکزی با تبریک و تسلیت شهادت این مأموران وظیفه شناس پلیس، از عموم مسئولان، مردم قدرشناس و خانواده‌های معظم شهدا دعوت کرد تا در مراسم تشییع شهدای مدافع امنیت حضور پیدا کنند.

همچنین مراسم شبی با شهیدان «مجتبی اسماعیلی» و شهید «رضا علی بیگی» امشب بعداز نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع شهر کارچان برگزار می‌شود.