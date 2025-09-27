پخش زنده
رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که «بنیامین نتانیاهو سرکرده باند نسلکُشی نتوانست در سازمان ملل گوش شنوایی برای دروغها و تهدیدات خود پیدا کند».
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در مجمع دیپلماسی بسفر گفت: نتانیاهو رهبر باند نسلکُشی در مجمع عمومی سازمان ملل گوش شنوایی برای دروغپردازیها و تهدیداتش پیدا نکرد و برای سالن خالی سخنرانی کرد.
اردوغان گفت: به رسمیت شناختن فلسطین گامی مهم، هرچند دیر هنگام است، اما آیا دفاع از فلسطین پیش از کشته شدن ۶۵ هزار بیگناه ممکن نبود؟
اردوغان تصریح کرد: چرخه بیپایان جنگها پایان نمییابد و بیثبات جای صلح و امنیت بینالمللی را گرفته است، نظامی که پس از جنگ جهانی دوم توسط قدرتهای پیروز به وجود آمد، نه تنها کارآمدی بلکه اعتبار و شهرت خود را از دست داد، سازوکاری همانند شورای امنیت بینالمللی هدفش ممانعت از بروز فجایع انسانی است، اما از کلید راهحل به بخشی از مشکل تبدیل شده است.
وی افزود: ما نمیتوانیم نسبت به درد و رنج، ظلم و درگیریهای بیپایان در منطقه بیتفاوت باشیم حتی اگر همه سکوت کنند، از گرسنگی به عنوان سلاح کشتار جمعی در غزه استفاده میشود، آنهایی که مسئله غزه را به جنبش حماس محصور کردند اکنون در حال درک این موضوع هستند که مسئله آنگونه که آنها تصور میکردند، نیست. ما یک هدف داریم و آن تضمین صلح و ثبات در منطقه است و ترکیه برای این هدف تلاش میکند. هر جانی که در خیابانهای غزه، یمن، سوریه، سودان و سومالی از دست میرود، بخشی از جان ماست. ما به شرکتکنندگان در ناوگان «صمود» که با تروریسم اسرائیل مواجه هستند، درود میفرستیم و از خداوند متعال میخواهیم که راه را برای آنها هموار و از آنها حمایت کند.
رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت: تا زمانی که اسرائیل متوقف نشود، اراده اعلام شده برای تشکیل کشور فلسطین ناقص خواهد بود و محاکمه نتانیاهو و کابینه و تیم او به دلیل ارتکاب نسلکُشی و مجازات فوری آنها ضروری است و بایستی تحریمهای بازدارندهای علیه اسرائیل از جمله ممنویت مشارکت آن در رویدادهای ورزشی بینالمللی اعمال شود.